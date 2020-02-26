رسميا... الاتحاد المصري لكرة القدم يعاقب الزمالك على انسحابه أمام الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبة الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررا خوضها يوم الاثنين الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعبر بيان رسمي على الحساب الرسمي بـ"فيسبوك"، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، "اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2-0".

وأوضح البيان أنه "سيتم خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة".

وأضاف البيان أنه "تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه".

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

ورفض نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي مساء الاثنين الماضي، وأعلن تعذر وصول حافلة الفريق التي كانت تقل بعض من لاعبي فرق الشباب إلى ملعب المباراة.

كما رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، في تصريحات لوسائل الإعلام توقيع أي عقوبة على الفريق، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، لكن يملك الزمالك مباراة أقل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.