سكرتير كاف: مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم

أكد السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبد المنعم باه، أن مصر قادرة على تنظيم بطولة كأس العالم.

وقال عبدالمنعم باه في تصريحاته لفضائية "أون تايم سبورتس" المصرية، "مصر قادرة على استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم 2030".



وأضاف باه، "تنظيم كأس أمم إفريقيا الماضية كانت استثنائية ، لم أر في حياتي حفل قرعة مثل التي حدثت تحت سفح الأهرامات، وكذلك افتتاح البطولة ولم نكن نتوقع هذا المستوى ونشعر بالامتنان الدائم لما فعلته مصر في عام 2019 بالبطولة"، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام" المصرية.

وتابع: "راودني الشك قبل شهر من انطلاق البطولة، بأن يكون استاد القاهرة جاهزا، ولكن صار جاهزا بشكل رائع الأمر كان إعجازيا، مجهود كبير من اللجنة المنظمة ووزارة الرياضة والسلطات في مصر".

وأتم، "هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة الإفريقية، وأعطت العالم صورة إيجابية عن مصر".

وأردف: "مصر ساعدت كاف لوضع معايير جديدة لهذه البطولة...ووقفت بجوار الكرة الإفريقية.. مصر قدمت أفضل نسخة تقريبا من بطولة أمم إفريقيا، والعائدات المالية ارتفعت بصورة كبيرة بنسبة 25% بسبب الرعاة المحليين، كما أن استاد القاهرة أحد أفضل الملاعب في العالم".