"كاف" يكشف عن مصير المسابقات الأفريقية هذا الموسم بسبب كورونا

أكد السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المغربي عبد المنعم باه، أنه لا توجد أي نية لإلغاء أي منافسة، مشيرا إلى عدم وجود خطة لذلك.

وقال باه في تصريحات لصحيفة "بي بي سي" البريطانية، "نأمل بانتهاء هذه الأزمة بحلول شهر أغسطس المقبل".

وأضاف "نحن نعمل الآن على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات التي تأثرت بالأزمة".

وأوضح "إذا تم تأكيد ذلك، يمكننا لعب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بين سبتمبر ونوفمبر".

وعن بطولات كأس أفريقيا للمحليين بجانب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، أجاب باه "مازلنا نفكر في خيارات مختلفة للنسخة الحالية من المسابقات بين الأندية".

وتابع "سنرى في الأسابيع القليلة المقبلة تطور الوضع وكيفية إعادة الجدولة في الأشهر القليلة المقبلة إذا لزم الأمر".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أصدر قرارا في مارس الماضي بتأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال في مايو المقبل حيث سيواجه الأهلي المصري منافسه الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل يلعب الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في الدور ذاته.

أما مسابقة الكونفدرالية، فسيلعب فريق بيراميدز المصري أمام حوريا كوناكري الغيني بينما سيكون اللقاء الثاني مغربيا خالصا عندما يواجه نهضة بركان نظيره حسنية أغادير.