الكشف عن موعد جديد لإنهاء المسابقات الأوروبية بعد تفشي كورونا

أكدت تقارير صحفية أوروبية صادرة صباح اليوم الاثنين، أن رابطة الأندية الأوروبية، توصلت لاتفاق من أجل الموسم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم ما أدى لإيقاف البطولات والمسابقات.

وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن يتم إنهاء الدوريات الأوروبية، قبل استكمال المنافسات القارية، في أغسطس/ أب المقبل.

© AFP 2020 / VALERY HACHE "يويفا" يدرس اقتراحا لاستكمال دوري الأبطال في 3 أسابيع فقط "فوتبول إيطاليا" الذي نقل عن إذاعة "كادينا سير"، "سيتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، ولا يمكن استبعاد لعب مواجهات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ملاعب محايدة".

وكشفت التقارير عن احتمال اعتماد نظام جديد في الأداور الإقصائية يعتمد على لعب مباراة واحدة فقط بدلا من مباراتين.

كان يويفا قد نفى في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، تحديد يوم 3 أغسطس المقبل، كموعد أخير لنهاية الشامبيونزليغ.

وألمحت التقارير إلى أنه حال تم إنهاء الدوريات في أوائل شهر أغسطس/ أب المقبل، يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقف جميع المسابقات بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في أجزاء مختلفة من أوروبا حيث تضررت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا بصورة كبيرة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و918 ألف حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.