يوفنتوس يعود للتدريبات رسميا... صور

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عودة تدريبات اللاعبين مرة أخرى، بعد قرار الحكومة بالسماح بعودة التدريبات الفردية للأندية.

وكشف يوفنتوس في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني خطة الفريق خلال التدريبات التي يتم خوضها حتى عودة التدريبات الجماعية.

وأكد فريق "السيدة العجوز" التزامه بتعليمات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية، بتنظيف أسطح التدريبات جيدا وأيضا حافلة نقل اللاعبين.

وأوضح البيان أن ثلاثة من لاعبي يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، هم: دانييلي روجاني، بليز ماتويدي، وباولو ديبالا.

وذكر البيان أن لاعبين من الثلاثة هما: دانييلي روجاني، بليز ماتويدي، خضعا للاختبارات وأظهرا نتائج سلبية، لذلك فهما غير ملزمين بعمليات العزل المنزلي، بينما لا ينطبق نفس الأمر على ديبالا.

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصل مساء الاثنين، لمدينة تورينو الإيطالية، وذلك للانضمام لفريقه، تمهيدا لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

وأظهر فيديو صحيفة "سبورت إيطاليا" الرياضية، وصول رونالدو لإيطاليا، وتنقله داخل سيارة من نوع رينج روفر، برفقة عدد من السيارات السوداء وسيارة للشرطة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في مارس/آذار الماضي بسبب وباء كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في 4 يونيو/ حزيران المقبل.