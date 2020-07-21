مفاجأة سارة للأهلي أمام الوداد المغربي قبل الموقعة المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا

كشفت صحيفة مغربية النقاب عن مفاجأة سارة للنادي الأهلي المصري أمام نظيره، الوداد المغربي، قبل الموقعة المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "le 360" المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريق الوداد مهدد بفقدان 6 من نجومه قبل موقعة الأهلي المرتقبة ، بدوري أبطال أفريقيا، حيث تنتهي عقود السداسي المغربي، يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبفقدان السداسي المغربي عقودهم في هذا التاريخ، فإن الوداد المغربي لن يستطيع الاستفادة من خدماتهم خلال مواجهات نصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالاتحاد المغربي، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الوداد، بات في حيرة شديد، بعدما أصبح مهددا بفقدان الحارس 6 لاعبين دفعة واحدة.

ويشار إلى أن الوداد المغربي على موعد مع مواجهة نارية أمام الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يومي 25 أو 26 سبتمبر/أيلول المقبل ذهابا، و2 أو 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل إيابا، وذلك بعد تصريحات مسئولي الكاف، أمس الاثنين، نيتهم العودة مجددا للنظام القديم، لإنقاذ بطولته القارية من شبح التجميد أو الإلغاء.

وتأتي العودة للنظام القديم للبطولة، بعد اعتذار الكاميرون رسميا عن استضافة المباريات المتبقية من المسابقة.