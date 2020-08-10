نقاش مع رئيس ريال مدريد حسم مصير زيدان مع الفريق

أفادت تقارير صحفية إسبانية، يوم الأحد، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حسم مصير مدرب الفريق زين الدين زيدان.

وبحسب موقع "ديفنس سنترال"، دار حوار على متن طائرة العودة من إنجلترا بين زيدان وبيريز، بشأن مصير المدرب الفرنسي.

وكانت شائعات عدة قد انتشرت عقب فشل ريال مدريد في التأهل بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في إياب دور الـ16 بتشامبيونزليغ أمام مانشستر سيتي بنفس نتيجة الذهاب (2-1).

وأكد رئيس نادي ريال مدريد لزين الدين زيدان أنه مدرب الفريق الملكي خلال الموسم، وطالبه بعدم الالتفات للشائعات.

وأوضح بيريز، أنه سعيد بكل ما حققه المدرب الفرنسي مع الفريق خاصة بعد التتويج ببطولتي الدوري والسوبر.

كان زيدان قال في وقت سابق، إنه سيظل مدربا لريال مدريد، ما لم يحدث شيء غير عادي".

وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها ريال مدريد من الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية تحت قيادة زيدان.

وكان "زيزو" قد قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.