وست هام يعاقب مشجعا لعنصريته ضد محمد صلاح

قرر نادي وست هام يونايتد الإنجليزي معاقبة أحد مشجعيه ويدعى برادلي ثوموود، بعد أن تلفظ بعبارات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول لكونه مسلما.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير/شباط 2019، عندما حل ليفربول ضيفا على نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".

وعاقب وست هام مشجعه بحظره لمدة 3 سنوات، وكذلك تغريمه ماليًا 400 جنيه إسترليني بجانب دفع رسوم إضافية وتكاليف قدرها 215 جنيها إسترلينيا.

وفتح وست هام تحقيقا عقب الواقعة، كما انتقد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي الواقعة وقال: "في وست هام يونايتد نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء"، فيما اعترف ثوموود (48 عاما) بالواقعة التي ارتكبها ضد مهاجم ليفربول.

في سياق آخر، كشفت صحيفة إنجليزية، عن موقف إنساني للاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عندما أنقذ أحد المشردين من مضايقات مجموعة من المتنمرين خارج ملعب أنفيلد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، وقعت الحادثة يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد وقت قصير من انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن "صلاح تواجد في محطة بنزين بسيارته حينما شاهد مجموعة من المتنمرين يزعجون مشردا".

وأوضحت أنه تدخل وأبعد الأشخاص الذين يزعجون الرجل، وأخبرهم أنهم "يجب أن يكونوا حريصين لأنه قد ينتهي بهم الأمر في موقف مشابه".

وكشفت أنه بعد إبعاد هؤلاء الأشخاص، اتجه إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ومنحها للرجل.