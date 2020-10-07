صلاح ينقذ مشردا من المتنمرين ويمنحه 100 جنيه إسترليني... صور

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، وقعت الحادثة يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد وقت قصير من انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Mohamed Salah saves homeless man from being harassed by yobs before handing him £100— GoalooUS.Net (@GoalooUS) October 7, 2020
Respect!!@MoSalah Flexed biceps#Mohamed Salah #Liverpool #PremierLeague pic.twitter.com/YWX1p48ojx
وأضافت الصحيفة أن "صلاح تواجد في محطة بنزين بسيارته حينما شاهد مجموعة من المتنمرين يزعجون مشردا".
وأوضحت أنه تدخل وأبعد الأشخاص الذين يزعجون الرجل، وأخبرهم أنه "يجب أن يكونوا حريصين لأنه قد ينتهي بهم الأمر في موقف مشابه".
@MoSalah ربنا يباركلك يارب طول عمرك رافع راسنا pic.twitter.com/gLa9VX6xxr— Ahmed Adel (@ad29139679) October 7, 2020
وكشفت أنه بعد إبعاد هؤلاء الأشخاص، اتجه إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ومنحها للرجل.
وواصل "صلاح كان رائعا مثلما يفعل في الملعب مع ليفربول".
وتابع "حينما سمع ما كان يقوله لي هؤلاء الأشخاص، اتجه إليهم وقال لهم إنكم قد تصبحون كذلك في غضون سنوات، اعتقدت أنني أهلوس، إلى أن منحني صلاح 100 جنيه إسترليني، أسطورة متكاملة".
وتم تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة البنزين. بحسب الصحيفة.
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