صلاح ينقذ مشردا من المتنمرين ويمنحه 100 جنيه إسترليني... صور

كشفت صحيفة إنجليزية، عن موقف إنساني جديد للاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عندما أنقذ أحد المشردين من مضايقات مجموعة من المتنمرين خارج ملعب أنفيلد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، وقعت الحادثة يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد وقت قصير من انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Mohamed Salah saves homeless man from being harassed by yobs before handing him £100

Respect!!@MoSalah Flexed biceps#Mohamed Salah #Liverpool #PremierLeague pic.twitter.com/YWX1p48ojx — GoalooUS.Net (@GoalooUS) October 7, 2020

وأضافت الصحيفة أن "صلاح تواجد في محطة بنزين بسيارته حينما شاهد مجموعة من المتنمرين يزعجون مشردا".

وأوضحت أنه تدخل وأبعد الأشخاص الذين يزعجون الرجل، وأخبرهم أنه "يجب أن يكونوا حريصين لأنه قد ينتهي بهم الأمر في موقف مشابه".

@MoSalah ربنا يباركلك يارب طول عمرك رافع راسنا pic.twitter.com/gLa9VX6xxr — Ahmed Adel (@ad29139679) October 7, 2020

وكشفت أنه بعد إبعاد هؤلاء الأشخاص، اتجه إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ومنحها للرجل.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد كرايج الرجل الذي أنقذه صلاح، قوله إنه "بطل حقيقي".

وواصل "صلاح كان رائعا مثلما يفعل في الملعب مع ليفربول".

وتابع "حينما سمع ما كان يقوله لي هؤلاء الأشخاص، اتجه إليهم وقال لهم إنكم قد تصبحون كذلك في غضون سنوات، اعتقدت أنني أهلوس، إلى أن منحني صلاح 100 جنيه إسترليني، أسطورة متكاملة".

وتم تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة البنزين. بحسب الصحيفة.