بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا... شرط وحيد لتأجيل مباراة الرجاء أمام الزمالك

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الحالة الوحيدة التي سيقبل فيها تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد إصابة 8 لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا المستجد، هم كل من: "عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، أنس جبرون، محمد أزريدة، وأيوب نناح".

وستحول الإصابة بكوفيد-19 دون مرافقتهم لبعثة الرجاء المتوجهة إلى القاهرة، للعب مباراة الإياب، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتقرر سفر الرجاء للقاهرة على متن طائرة خاصة، غدا الأربعاء.

وأشار مصدر بالكاف إلى أنه "من المتوقع أن يطلب الفريق المغربي تأجيل المباراة، وسيكون هناك صعوبة شديدة في تلبية طلبه، فالشرط الوحيد لتنفيذه أن يكون يمتلك أقل من 14 لاعبا في قائمة المباراة، حيث ينص القانون على أن "أي فريق يمتلك 11 لاعبا داخل الملعب و3 على الأقل على دكة البدلاء سيجبر على خوض مباراته"، وفقا لموقع "كوورة".

وأكد المصدر على أن "موقف مشابه حدث مع نادي حسنية أكادير المغربي، بعدما اكتشف إصابة 7 لاعبين بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وطلب تأجيل مباراة اليوم أمام مواطنه نهضة بركان، في نصف نهائي الكونفيدرالية وهو ما قوبل بالرفض وساهم في خسارة الفريق وتأهل الخصم للنهائي".