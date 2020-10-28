إصابة مقلقة لمحمد صلاح تزيد أوجاع ليفربول.. فيديو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أنباء تعرض اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه ميتيلاند، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بعد المباراة وهو يتحرك بصعوبة ويعرج على ساقه اليمنى.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبرس"، إن "هناك مخاوف من إمكانية تعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ميتيلاند".

وشارك صلاح في فوز ليفربول أمام ميتلاند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



واستطاع صلاح، الذي حل بديلا في الشوط الثاني من المباراة، تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الوقت بدل الضائع.

ويواجه يورغن كلوب مدرب ليفربول انتكاسة دفاعية أخرى، بعد أن غادر البرازيلي فابينيو الملعب وهو يعرج في الشوط الأول، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية على ما يبدو.

#محمد_صلاح لحظة دخوله لغرفة الملابس يعرج وهو يمشي داخل الممرات .



والله مش ناقصين اصابات بس تعبنا 🙏 سهلها يا رب يا كريم 🤲



pic.twitter.com/xU5E3a0xRd — abusaralfحساب بديل (@abusaralfc1) October 27, 2020

ويلعب فابينيو مؤخرا كقلب دفاع بعد إصابة فيرجيل فان دايك وغيابه المنتظر لعدة أشهر، وشارك الشاب ريس وليامز البالغ عمره 19 عاما كبديل في ظل ابتعاد جويل ماتيب بسبب الإصابة أيضا.