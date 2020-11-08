تسجيل
22:58 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    عزت العلايلي يحكي موقفا هرب فيه فريد شوقي من التصوير بسبب خوفه من "القبر"

    © صور من المدونين Youtube
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/17/1042981755_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_553c124cc926897e2d2278c2528ab2eb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202011081047116705-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1/

    حكى الفنان المصري، عزت العلايلي، يوم الأحد، موقفا كوميديا للفنان الراحل فريد شوقي، والذي تهرب من أحد مشاهد فيلم "السقا مات".

    وكشف العلايلي على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والذي كرم اسم الفنان الراحل فريد شوقي والاحتفال بمئويته، بحضور أسرته.

    الفنانة المصرية رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث، الجونة، الغردقة، 19 سبتمبر/أيلول 2019
    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
    هل أصيبت رانيا يوسف بكورونا بعد حضورها مهرجان الجونة السينمائي؟
    وقال العلايلي على هامش التكريم، "جمعتنى صداقة كبيرة مع الراحل فريد شوقي، وفي أثناء تصوير فيلم "السقا مات"، كان من المفترض أن يقوم فريد شوقي بتجسيد مشهد يقف فيه على رأس القبر ويتخيل زوجته".

    وأوضح العلايلي، أنه "بعد تجهيز الإضاءة والتحضير للمشهد، بدأ فريق العمل ينادي على فريد شوقي، لكنهم لم يجدوه، وهو ما دفعه - العلايلي- للاتصال به في منزله، فوجده يقول له بكل جدية "أنا مش هنزل القبر غير مرة واحدة هو عايز ينزلنى مرتين ليه".

    وأكد الفنان المصري، أن "الموقف أصاب المخرج صلاح أبو سيف بالضحك"، وفقا لموقع "في الفن".

    ويكرم المهرجان هذا العام ثلاثة من صناع ونجوم السينما المصرية هم الممثل: صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.

    كما يحتفل بمئوية ميلاد كل من المخرج الإيطالي فيديريكو فليني (1920-1993) والممثل المصري فريد شوقي (1920-1998) ومدير التصوير المصري عبد العزيز فهمي (1920-1988).

    وقالت إدارة المهرجان في البيان إنه "بسبب إلغاء حفل الافتتاح فقد قررت "تكريم النجوم أثناء ندواتهم" التي تقام ضمن برنامج أنشطة الدورة الممتدة حتى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

    ويصدر المهرجان كتابا عن كل مكرم إضافة إلى كتاب عن عزت العلايلي، الذي تحمل هذه الدورة اسمه ضمن تسعة مطبوعات سيصدرها هذا العام.

    ومهرجان الإسكندرية السينمائي هو الثاني الذي يقام في مصر عقب مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي بعد توقف للأنشطة والتجمعات الجماهيرية استمر عدة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.

    انظر أيضا:

    فيديو... هكذا تعامل فريد شوقي مع لص حاول سرقته بالإكراه
    أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس كورونا
    "بسبب موقف محرج"... إصابة ابنة الفنان الراحل فريد شوقي بفيروس "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    فريد شوقي, مهرجان الإسكندرية السينمائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ46
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك