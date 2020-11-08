عزت العلايلي يحكي موقفا هرب فيه فريد شوقي من التصوير بسبب خوفه من "القبر"

حكى الفنان المصري، عزت العلايلي، يوم الأحد، موقفا كوميديا للفنان الراحل فريد شوقي، والذي تهرب من أحد مشاهد فيلم "السقا مات".

وكشف العلايلي على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والذي كرم اسم الفنان الراحل فريد شوقي والاحتفال بمئويته، بحضور أسرته.



وقال العلايلي على هامش التكريم، "جمعتنى صداقة كبيرة مع الراحل فريد شوقي، وفي أثناء تصوير فيلم "السقا مات"، كان من المفترض أن يقوم فريد شوقي بتجسيد مشهد يقف فيه على رأس القبر ويتخيل زوجته".

وأوضح العلايلي، أنه "بعد تجهيز الإضاءة والتحضير للمشهد، بدأ فريق العمل ينادي على فريد شوقي، لكنهم لم يجدوه، وهو ما دفعه - العلايلي- للاتصال به في منزله، فوجده يقول له بكل جدية "أنا مش هنزل القبر غير مرة واحدة هو عايز ينزلنى مرتين ليه".

وأكد الفنان المصري، أن "الموقف أصاب المخرج صلاح أبو سيف بالضحك"، وفقا لموقع "في الفن".

ويكرم المهرجان هذا العام ثلاثة من صناع ونجوم السينما المصرية هم الممثل: صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.

كما يحتفل بمئوية ميلاد كل من المخرج الإيطالي فيديريكو فليني (1920-1993) والممثل المصري فريد شوقي (1920-1998) ومدير التصوير المصري عبد العزيز فهمي (1920-1988).

وقالت إدارة المهرجان في البيان إنه "بسبب إلغاء حفل الافتتاح فقد قررت "تكريم النجوم أثناء ندواتهم" التي تقام ضمن برنامج أنشطة الدورة الممتدة حتى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

ويصدر المهرجان كتابا عن كل مكرم إضافة إلى كتاب عن عزت العلايلي، الذي تحمل هذه الدورة اسمه ضمن تسعة مطبوعات سيصدرها هذا العام.

ومهرجان الإسكندرية السينمائي هو الثاني الذي يقام في مصر عقب مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي بعد توقف للأنشطة والتجمعات الجماهيرية استمر عدة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.