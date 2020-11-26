"إنجاز للكرة العربية"... خبير تونسي يتحدث عن لقاء قطبي الكرة المصرية في نهائي"القمة" الأفريقية

ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشغف مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والنادي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة، مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ويحظى لقاء القمة باهتمام وشغف كبيرين في الأوساط الرياضية المصرية والعربية والأفريقية، والتونسية على وجه الخصوص، خاصة أنه تلك المباراة هي مباراة النهائي القاري الأول في تاريخ البطولة الذي سيجمع بين فريقين مصريين، إلى جانب تواجد لاعبين دوليين تونسيين.

ويمثل الكرة التونسية في النادي الأهلي المصري، اللاعب الدولي علي معلول، والذي يواجه مواطنه فرجاني ساسي، في نادي الزمالك، وكل منهما يتمتع بشعبية كبيرة في ناديه.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، على لسان الناقد الرياضي التونسي، علي القاسمي، أن تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية يعد إنجازا للكرة العربية بوجه عام والكرة المصرية خاصة، ويؤكد سيطرة الكرة العربية وتصدرها للقارة السمراء، الأمر الذي يعكس تطورا كبيرا تشهده الكرة المصرية خاصة في العقدين الأخيرين.