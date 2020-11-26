نهائي القرن... صراع بين الأهلي والزمالك للتربع على عرش الكرة الأفريقية

ينقل غريما كرة القدم المصرية التقليديين، الزمالك والأهلي، منافستهما الممتدة لأكثر من قرن كامل إلى المباراة الأكبر قاريا على مستوى الأندية حين يلتقيان مساء يوم غد الجمعة بنهائي دوري الأبطال للموسم الحالي على استاد القاهرة الدولي.

الحكام

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، حتى اليوم، لم تكشف لجنة الحكام بعد عن اسم طاقم تحكيم هذا النهائي الذي سيجرى على الساعة التاسعة من مساء يوم غد بالتوقيت المحلي، غير أن تقارير محلية ذكرت أن اللجنة استقرت على الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المواجهة بمساعدة كل من المغربي لحسن أزكاو والجنوب أفريقي زاخيلي سويلا، والأنغولي جيرسون سانتوس حكما رابعا.

دوافع الزمالك

ويرغب الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة بعد أن توج بها أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، وذلك ليصبح ثاني أكثر الفرق في الحصول على دوري الأبطال، حيث يتساوى مع مازيمبي ولكل منهما 5 ألقاب، كما يرغب الفريق الأبيض في رد الاعتبار أمام موسيماني المدرب الحالي للأهلي والسابق لنادي صن دوانز الجنوب أفريقي والذي حرم الفارس الأبيض من التتويج باللقب السادس بعد التغلب عليه في نهائي نسخة 2016 وهي آخر مرة تأهل فيها الزمالك لنهائي دوري الأبطال.

الأهلي سيد أفريقيا

ويظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 كؤوس، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012، و2013، بجانب حصوله على الوصافة 4 مرات. ويعود آخر تتويج للأهلي بلقب الأميرة السمراء، إلى عام 2013، حينما حصد البطولة على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

ويتصدر الأهلي لائحة الأكثر تتويجا باللقب القاري، ويحمل في جعبته رقما قياسيا قوامه 8 ألقاب، متبوعا بناديي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بـ 5 ألقاب لكل منهما. وهذه أول مرة في تاريخ البطولة يلتقي فيها فريقان من نفس البلد في المباراة النهائية.

مواجهات الفريقين في أفريقيا

والتقى الأهلي والزمالك من قبل في 8 مباريات في دورى أبطال أفريقيا، حسم الأهلي 5 مواجهات لصالحه بالانتصار، وسيطر التعادل على 3 لقاءات، وسجل الأهلى 15 هدفا مقابل 8 أهداف لصالح الزمالك.

وحصد الناديان المصريان 13 من مجموع ألقاب هذه البطولة منذ بدايتها سنة 1964، ويسعى الأهلي لتحقيق تتويجه التاسع بينما يتطلع الزمالك للظفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد غياب استمر لـ 18 سنة.

وخلال الـ 20 نسخة الأخيرة، أحرز الأهلي اللقب 6 مرات، مقابل مرة واحدة للزمالك، الذي يعود آخر تتويج له بالبطولة إلى سنة 2002 على حساب الرجاء البيضاوي.

الطريق إلى نهائي القرن

وعلى مدى مسار دورة هذه السنة، الاستثنائية بامتياز، بسبب تفشي وباء كورونا، لعب الزمالك 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3 مواجهات وخسر كذلك 3 مباريات.

وسجل خط هجوم الزمالك 27 هدفا، واستقبلت شباك النادي 9 أهداف. وأزاح الزمالك من طريقه نحو النهاية أندية كبيرة مثل مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أجوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد من زامبيا والترجي التونسي والرجاء البيضاوي.

أما الاهلي فأزاح فرق النجم الساحلي وبلاتينوم (زيمبابوي) وماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) والوداد البيضاوي. ولعب الأهلي 14 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 3 وخسر مواجهة واحدة، وسجل 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

كورونا يضرب الفريقين

وفي غياب معلومات عن الغيابات المحتملة في صفوف الناديين بسبب فيروس كورونا، يراهن الأهلي على أكثر من عنصر لصناعة الفارق في لقاء الغد، أبرزهم علي معلول وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات، تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذي يمتلك خبرات التعامل مع المباريات الكبيرة، وخبرات اللعب في البطولات الأفريقية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إيجابية عينة كل من أليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان خلال مسحة "كاف".

أما نادي الزمالك، فتأكدت حتى الآن إيجابية مسحة كل من يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش". وبذلك يتأكد غياب 3 عناصر من كل فريق عن نهائي القرن كما يطلق عليه المصريون.