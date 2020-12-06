محمد صلاح يتألق ويسجل في مباراة ليفربول وولفرهامبتون (4-0)... فيديو

اكتسح فريق ليفربول لكرة القدم نظيره وولفرهامبتون بنتيجة (4-0) خارج الأرض، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق صلاح خلال المباراة حيث سجل هدفا وصنع هدفا آخر، ليساعد ليفربول حامل اللقب على الفوز 4-صفر.

أحرز أهداف المباراة كل من: محمد صلاح، جورجينيو فينالدوم، جويل ماتيب، ونيلسون سيميدو في الدقائق (24، 58، 67، 78).



وعاد ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير المتصدر الذي فاز 2-صفر على أرسنال في قمة شمال لندن اليوم أيضا.