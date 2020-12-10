بناء على طلبه... الأهلي يحضر معلم لغة عربية لموسيماني

استجاب مسؤولو النادي الأهلي المصري لرغبة المدير الفني لفريق كرة القدم في النادي، بيتسو موسيماني، في تعلم اللغة العربية.

وقالت صحيفة "فيتو" المصرية إن مسؤولي الأهلي أحضروا معلما خاصا لتعليم موسيماني اللغة العربية، وذلك في خطوة تهدف لتقارب المدرب الجنوب أفريقي من اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وكان موسيماني قد بحث هذا الأمر مع مسؤولي الفريق، إذ أبدى رغبته وجهازه المعاون في تعلم اللغة العربية من أجل الاقتراب بشكل أكبر من اللاعبين.

ويحرص موسيماني وجهازه المعاون على تعلم العديد من الكلمات باللغة العربية من أجل مزيد من التواصل مع اللاعبين.

يذكر أن المالي أليو ديانج يحرص على التواصل مع مدرس اللغة العربية من أجل تعلمها، وذلك لتحقيق مزيد من التفاهم مع اللاعبين داخل التدريبات اليومية وخلال المباريات.

وفي وقت سابق، قال بيتسو موسيماني، عقب فوزه بلقب كأس مصر، إنه يسير بنور الله، وجاء تعليقه في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها مدرب الأهلي: "الحمد لله على السماح لي بالمشي في نورك يا الله".

وأرفق تعليقه بأهداف فوز الأهلي على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر بعد تعادله إيجابيا بهدف لكل منهما أمام طلائع الجيش، ولكن الفريق الأحمر تفوق في ركلات الترجيح، وذلك بعد نحو أسبوع على فوز الأهلي بلفب بطل دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ولا يزال موسيماني يمكنه حصد الألقاب الأخرى عندما يلتقي مع فريق نهضة بركان المغربي، على لقب كأس السوبر الأفريقي.