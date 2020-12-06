موسيماني عقب فوز الأهلي بكأس مصر: ماشي بنور الله

قال الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، عقب فوزه بلقب كأس مصر، إنه يسير بنور الله.

وجاء تعليق موسيماني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها مدرب الأهلي " الحمد لله على السماح لي بالمشي في نورك يا الله".

وأرفق تعليق بأهداف فوز الأهلي على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

Thank you God,for letting me to March in your light.🙏https://t.co/DNNcgnYZCC — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 6, 2020

​وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر بعد تعادله إيجابيا بهدف لكل منهما أمام طلائع الجيش، ولكن الفريق الأحمر تفوق في ركلات الترجيح.

ولا يزال موسيماني يمكنه حصد الألقاب الأخرى عندما يلتقي بعد أسبوع تقريبا مع فريق نهضة بركان المغربي، على لقب كأس السوبر الأفريقي.