وفاة صاحب أغنية ليفربول "لن تسير وحدك أبدا"

توفي جيري مارسدن، المغني الرئيسي لفرقة جيري آند ذا بيسميكرز البريطانية، صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبدا" التي يتخذها فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم نشيدا رسميا.

وأعلن أحد أصدقاء جيري مارسدن وفاته عن عمر ناهز 78 عاما.

وقال المذيع بيت برايس على تويتر، "بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي للأسف بعد مرض قصير... في القلب".

Best football anthem - and it’s not close.

RIP Gerry Marsden pic.twitter.com/bCnImfx4i0 — Stuart McMillan (@StuartMcMillan1) January 4, 2021

وفرقة جيري آند ذا بيسميكرز، التي تأسست عام 1959، هي صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبدا" التي صارت في عام 1963 نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لرويترز.