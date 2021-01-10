أتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة ديمبلي

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اقترب أتلتيكو مدريد الإسباني من حسم صفقة موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأتلتي سيحصل على اللاعب ديمبلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهاية فترة الإعارة.
L'attaquant de l'#OL Moussa #Dembélé tout proche de l'#Atlético de Madrid@MDembele_10 @Atleti #Transferts— OL+ (@OL__Plus) January 10, 2021
(L'Équipe : https://t.co/qIPwZ5fIce) pic.twitter.com/dnx9Kd9OMO
ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة بطولة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه.
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