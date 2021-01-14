"على أنغام بيتهوفن".. شاهد ماذا فعلت ابنة أصالة في منزل ياسمين صبري... فيديو

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو، يظهر تواجد ابنة الفنانة السورية أصالة نصري في منزلها، حاز على إشادات واسعة من المتابعين.

شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، حالة على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" تظهر فيها، شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، تعزف مقطوعة موسيقية على البيانو.

وحاز المشهد الصغير على إعجاب رواد لوسائل التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركته على نطاق واسع مع إشادات بمواهب شام المتعددة.

وتظهر شام في الفيديو وهي تعزف مقطوعة للملحن الشهير، لودفيج فان بيتهوفن، تحمل اسم "for Elise" وترتدي فستانا أسود.

وبحسب موقع "خبرني" قامت الفنانة ياسمين، التي ظهرت في المرآة وبجانبها شخص يرجح أن يكون شقيقها، بتصوير شام وأرفقت الفيديو بإشارات تؤكد حبها وإشادتها بها.

وبحسب الموقع، تربط الفنانة ياسمين وشام صداقة قوية، وقدمت شام هدية للفنانة المصرية شاركتها على صفحتها أيضا.

وأتت هدية شام بعد "سخرية" وتعليق الفنانة أصالة على تصريح الفنانة ياسمين صبري حول فيروس كورونا، حيث نوهت أصالة بأنها لا تخاف المرض أو الإصابة بالفيروس، بحسب المصدر.