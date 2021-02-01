الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل الفار بعد نقله للعناية المركزة

كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عادل الفار بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أعلن نجله شادي الفار، عن إفاقة والده من الغيبوبة التي دخل فيها، أمس الأحد.



وقال شادي إن "عادل الفار تحدث معه ومع أفراد أسرته، ولكنه لا يزال في غرفة العناية المركزة إلى الآن، مضيفا أن نتيجة التحاليل والأشعة التي سيتحدد على أثرها التشخيص النهائي للحالة سوف تظهر غدا الثلاثاء".

وأشار إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة روجينا يتواصلان دائما للاطمئنان على حالته الصحية بشكل مستمر.

وخرج عادل الفار في تصريحات منذ أيام، قال فيها إلى أنه لا يوجد أحد من زملائه في الوسط الفني أو أصدقائه يسأل عنه نهائيا، وأنه يعيش وحيدا حتى صديقه خالد عجاج يحاول الاتصال به لكنه لا يرد إلا قليلا.



عادل الفار مواليد 20 ديسمبر/كانون الأول 1961، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا في البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.