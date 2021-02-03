الأهلي يعلن نتائج مسحات أفراد البعثة قبل مواجهة الدحيل

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، نتائج مسحات أفراد البعثة قبل مواجهة الدحيل القطري.

ونقل الموقع الإلكتروني "يلا كورة"، مساء اليوم الأربعاء، أن أبو عبلة أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق استعدادا لمواجهة الدحيل، مساء غد الخميس.

وكشف طبيب الأهلي في تصريحات رسمية، أن جميع أفراد بعثة النادي أجروا المسحة الطبية، عشية مواجهة الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية في الدوحة، خلال الفترة من 4 - 11 من شهر فبراير/شباط الجاري.

وتعد تلك المسحة هي الرابعة لبعثة الأهلي منذ وصولها للدوحة، حيث أجرت المسحة الأولى بمجرد الوصول لقطر، ثم 3 مسحات على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الدحيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس، ويلتقي الفائز مع فريق بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.

وتُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.