موسيماني: لا نفكر في بايرن ميونيخ وفوز الأهلي بكأس العالم للأندية "ممكن"

كشف الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن طموحه بفوز الأهلي بلقب كأس العالم للأندية، وقال إنه أمر "ممكن".

جاءت تصريحات موسيماني في مقابلة عبر قناة تلفزيونية مصرية، وقال فيها "أعلم أن الأمر صعب، فالفوز بكأس العالم للأندية ليس بالطموح السهل".

وتابع مدرب الفريق الأحمر "الأهلي دوما ما يمتلك روح البطل، فالطموح يكون دوما من داخلنا، نعلم أن المكسب ليس سهلا، لكن لدينا الطموح".

وكشف موسيماني أن "زوجته تحدثت معه بأنه يجب أن يفوز بكأس العالم للأندية وألا يفكر ي بايرن ميونخ، على الرغم من أن ميزانيتهم 20 ضعف ميزانية الأهلي".

وأتبع قائلا "سنحاول وسنبذل أقصى جهدنا، لكننا لا نريد أن نبني آمال كبير، يجب أن نكون واقعيين والفوز بكأس العالم للأندية ممكن، وسنقدم أحسن ما لدينا لقميص النادي الأهلي، ولا نفكر في بايرن ميونيخ فقط فنحن في بطولة بها فرق عديدة".

وتطرق موسيماني في لقائه إلى تدريبه للنادي الأهلي، وقال إنه طموح لم يكن يتخيله، على الرغم من شعوره بهذا الأمر.

وقال مدرب الأهلي "خلال خوضي أكثر من مباراة أمام الفريق الأحمر عندما كنت أدرب صن داونز، شعرت أنه سينتهي بي المطاف هنا في مصر وتدريب الأهلي، وأود أن أوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب لوضعه الثقة في بهذا الوقت الصعب".

وأكمل قائلا "قرار رحيلي عن صن داونز لم يكن بالسهل، ففزت معهم بـ11 بطولة وعشت في هذا النادي لسنوات، ولكن تدريب الأهلي نقلة نوعية وتطور في مسيرتي المهنية".

وقال المدرب الجنوب أفريقي "عندما تلقيت مكالمة من النادي الأهلي لم أتخيل أو أصدق الأمر، وطالبت بالتأكيد على أن تلك المكالمة ليست مزيفة، كان لدي عرض وقتها من الوداد المغربي لأنه تربطني علاقات طيبة معهم ومع رئيسهم، ولكن عرض الأهلي لا يرفض".

وأشار موسيماني في لقائه إلى أنه يفضل دوما عدم التعالي في التصريحات قبل المباراة، لأن هناك ضرورة لاحترام المنافس.

أما عن وصوله للنهائي، فقال: "هذا ليس بالصدفة، فأنا أفريقي وأدرى بتلك الغابة، وعندما يريد الأسد اصطياد غزالة لا يقول لها إنه قادم لاصطيادها، لكنه يختبئ ويفاجئها. هذه هي طريقة اللعب".

وأضاف قائلا "كنت أعرف قوة الأهلي، خاصة في مصر، فهو كتمساح في النهر. هزمناهم (صن داونز) في جنوب إفريقيا حين كانوا خارج المياه".

وأردف "اللاعبون يتحدثون في الأهلي حتى الآن عن تلك الهزيمة وكمية الغرامات التي تحملوها بسبب تلك الهزيمة، لأن الأهلي ناد كبير والهزيمة كانت قاسية".

وأتم "في الملاكمة يقوم المتنافسون بمصافحة بعضهم البعض. الأمر نفسه يجب أن يحدث في كرة القدم. يجب أن نقدم المُثل لأن هناك أطفال يشاهدوننا. ولا فريق يفوز دائما".