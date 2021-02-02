نجم الأهلي السابق: بيراميدز اتعمل علشان يبقى ضد الأهلي... فيديو

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي المصري السابق، إن فريق بيراميدز "اتعمل علشان يبقى ضد الأهلي".

وفي تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" الرياضية أكد شادي أن هناك أندية نشأت فقط لتهاجم الأهلي، ومنها "بيراميدز".

وتطرق شادي إلى رمضان صبحي وانتقاله إلى بيراميدز مؤكدا أنه خسر جماهير القلعة الحمراء، بعد تفضيله للأموال على تحقيق البطولات، ووجه حديثه إلى رمضان قائلا:

ماذا ستفعل بالأموال؟ كنت ستصبح سوبر ستار مع الأهلي، بالبطولات، كيف تمشي في الشارع وتواجه الجماهير؟

وردا على سؤال عن أن رمضان انتقل كما انتقل شادي محمد من الأهلي قال: ولا يجوز مقارنتي بـ رمضان صبحي، بحكم تاريخي مع الأهلي، فقد كنت قائدا للفريق الأول لسنوات كثيرة، وعدد البطولات التي حققتها أكبر بكثير، ولو كنت في نفس الموقف مثل رمضان صبحي، لرفضت عرض بيراميدز، حتى لو عرض علي حتى 200 مليون جنيه، لن أقبل بالرحيل عن النادي الأهلي.

وقال: كان نفسي أكمل مع الأهلي ولو من غير فلوس، وقد رحلت مجبرا من النادي، فقد لعبت 12 عاما فيه، وعاصرت 3 أجيال، وأبي لم يقم ذات مرة بعمل أي مداخلة مع القنوات الفضائية.

وختم كابتن الأهلي السابق قائلا: مبروك لـ رمضان صبحي الفلوس، ومبروك على الأهلي البطولات، ولو كنت مكان إدارة الأهلي، لقمت بمحاسبته على ما صُرف عليه خلال تواجده.