موسيماني يرفض التعليق على تصريحات باتشيكو بشأن نهائي أفريقيا

رفض المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، التعليق على تصريحات جيمي باتشيكو، مدرب غريمه الزمالك بشأن المواجهة مرة ثانية في نهائي أفريقيا.

كان باتشيكو قال في تصريحات قبل أيام إنه "يرغب في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، وأنه يتمنى مواجهة الأهلي في النهائي".

وفي ذات الصدد علق موسيماني قائلا، "باتشيكو حر فيما يقول، من يدري من سيصل إلى النهائي".

وأضاف، "التفكير في النهائي من الآن قد يجعلك تتعثر في مشوارك... نركز في لقاء المريخ. ولن أعقب على حديث البرتغالي. فقد تحدث عنا قبل بطولة أفريقيا وبعدها أيضا"، وفقا لموقع "كووورة.

واستطاع موسيماني التغلب على باتشيكو في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بهدفين لهدف، التي وصفت بأنها "نهائي القرن" بين الفريقين وحصد لقب المسابقة الأفريقية الأكبر.