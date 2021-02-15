قائمة الأهلي المصري أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن المدير الفنى للنادى الأهلى المصري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الفريق الأول لكرة القدم استعداد للمباراة الأولى فى دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي المصري، والمريخ السودانى، غدا الثلاثاء، فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تقام المبارة على ملعب استاد القاهرة الدولي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، لحراسة المرمى، بينما ضم خط الدفاع كل من محمود وحيد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وبدر بانون وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني.

ويلعب في خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي واليوديانج وأكرم توفيق ومحمد أفشة ومحمود كهربا واجاي، في حين يضم هجوم الفريق كل من مروان محسن والتربواليا ومحمد شريف.

وأوردت "بوابة أخبار اليوم" قائمة المستبعدين وتشمل وليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وكريم نديفيد، بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد حسين الشحات، بسبب الإيقاف.