علماء ألمان يطورون "عجينة وقود" تنهي تاريخ سيارات الفيول والكهرباء

طور فريق من معهد "فراونهوفر" لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة "IFAM" في ألمانيا، نوعا جديدا من الوقود، عن طريق تصميم عجينة يمكن تخزينها بأمان، من شأنها أن تغير مجرى صناعة السيارات وتخرج سيارات الوقود والكهرباء من السوق.

وصمم العلماء الألمان مادة أطلقوا عليها اسم "POWERPASTE"، تعتمد على مكونات المغنيسيوم ويمكن تعبئتها من خلال خرطوشة صغيرة.

ومن أجل عملية "التزود بالوقود"، يجب تزويد السيارات بخرطوشة جديدة وتعبئتها بالماء فقط.

وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "Business Insider"، فإن السيارات المشحونة بهذه الطريقة لن تتضرر إذا تركت في الشمس الحارقة، لأن العجينة تتحلل عند درجة حرارة حوالي 250 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العجينة التي تأخذ شكل "المعجون" على عشرة أضعاف كثافة تخزين الطاقة في البطاريات العادية.

وقال الدكتور ماركوس فوغت، الباحث في المعهد الألماني المطور للمادة الجديدة: "يخزن POWERPASTE الهيدروجين في صورة كيميائية في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي ويطلقه بسهولة".

وفقًا للعلماء، ستعمل السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين تمامًا مثل السيارات التي تعمل بالبنزين، بل وستكون لها أيضا عدد من المزايا الإضافية، حيث أن الوقود الجديد ممتاز للسيارات والمركبات الجوية غير المأهولة وفي السيارات المتحركة في ميدان وعر وطرق متعرجة.

ويلاحظ الخبراء أن صناعة الهيدروجين تتطور بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 وتوفر منافسة شديدة لسيارات إيلون ماسك الكهربائية "تيسلا".