منتخب مصر: محمد صلاح على رأس قائمة الأولمبياد

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب أن نجم ليفربول، محمد صلاح على رأس القائمة الأولية للفراعنة الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية": "صلاح ومحمد الشناوي حارس الأهلي على رأس القائمة الأولية، لكن يبقى قرار النادي الإنجليزي".

وأضاف: "الاختيارات ستكون وفقا للحالة الفنية، قبل إرسال القائمة النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران المقبل".

مداخلة هامة مع "شوقي غريب" حول "الثلاثي الكبار" المنضم لمنتخب مصر في الأولمبياد وهل محمد صلاح والشناوي سيتواجد من ضمنهم؟👇🇪🇬#ملعب_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/wr44L2vx9Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 28, 2021

وتابع، "تجربة مصطفى محمد مع جالطة سراي التركي مهمة للغاية، وأتوقع انتقاله للدوري الإنجليزي بعد ذلك".

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد موعد إجراء قرعة أولمبياد طوكيو في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المتأهلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين الموافق 21 أبريل/نيسان 2021.