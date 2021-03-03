ملاكمة واشتباك في الملعب... مشاجرة بين لاعبي فريقي كرة قدم سوريين... فيديو

وثقت كاميرا أحد الحضور في مباراة فريقي حطين والطليعة في دوري كرة القدم السوري لفئة الشباب وقوع مشارجة جماعية بين لاعبي الفريقين وتلاكم وضرب بالأيدي.

ويظهر في الفيديو كيف اشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي.

وقالت صفحات التواصل إن المشاجرة التي جاءت بعد مباراة فريقي حطين والطليعة لفئة الشباب أدت إلى صدور عقوبات من اتحاد كرة القدم وحرمانات بالجملة.

ونشرت صورة قرار قالت إنه لاتحاد كرة القدم يشير إلى إيقاف عدد من لاعبي حطين والطليعة عن اللعب لمدة عام كامل بسبب المشاجرة.