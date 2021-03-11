مرتضى منصور يعلق على عودة "الهارب"

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، على أنباء الإعلان عن تعيين مدرب الفريق السابق، باتريس كارتيرون، مديرا فنيا، بدلا من المدرب البرتغالي الحالي، جايمي باتشيكو.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، عن مرتضى منصور، دهشته من احتمالية تعيين كارتيرون، قائلا:

كارتيرون الهارب، غير الشرعي يأتي بالهارب.. الإدارة غير الشرعية هي من تتعاقد مع الهاربين.

وأكد رئيس نادي الزمالك السابق رفضه للقرار، قائلا: "هل الأزمة في جايمي باتشيكو، الأزمة ليست في المدرب أو اللاعبين، بل الأزمة في من يديرون نادي الزمالك حاليا"، مكتفيًا بإرجاء أزمات الفريق الحالية لإدارة النادي بوجه عام، دون الحديث تفصيلًا عن أسباب تلك الأزمات.

وتعود النتائج المخيبة للآمال لنادي الزمالك الأخيرة، مع تداول أنباء في الصحف المصرية تشير إلى اعتزام اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقاد باتشيكو، الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، قبل الخسارة على يد غريمه التقليدي، النادي الأهلي، في وقت خرج من كأس مصر أمام نادي طلائع الجيش بالدور الـ 16، ثم أهدر 9 نقاط خلال 13 مباراة بالدوري، والخاتمة كانت الهزيمة من الترجي التونسي في النسخة الحالية من البطولة القارية بثلاثية، ليحل ثالثا في ترتيب مجموعته.

وتنتظر جماهير القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة، الإعلان عن تعيين مدرب الفريق السابق كارتيرون مديرا فنيا، خاصة بعد إعلان ناديه الحالي، التعاون السعودي، فسخ التعاقد معه.

وكان كارتيرون قد "هرب" من قيادة النادي الزمالك، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت حاول مرتضى منصور وعدد من مسؤولي نادي الزمالك، ثنيه عن قراره المفاجئ دون جدوى.