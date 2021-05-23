مسؤول مصري: صحة دلال عبد العزيز حرجة

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، قائلا إن الفنانة لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور محمد عوض تاج الدين، دعواته للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

وكانت أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم، قد كشفت أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، وذلك بعد يومين من وفاة زوجها إثر إصابته بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة على صفحته على "فيسبوك"، وجه فيها الشكر لكل من تقدم بالعزاء والمواساة، مضيفا: "نعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا موجودون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز".

وأعلن رامي رضوان أن نتيجة مسحة كورونا لدلال عبد العزيز سلبية، وكتب: "سلبي كورونا منذ أيام".

وتابع: "الظروف الصحية الصعبة لدلال عبد العزيز فرضت علينا ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم".

وقال رامي رضون: "نعم، دلال عبد العزيز لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك".

وأعلن رامي رضوان، يوم الخميس، وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه كان يعاني من مشاكل صحية في الكلى.