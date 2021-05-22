أسرة سمير غانم تعلن سلبية نتيجة مسحة كورونا الخاصة بدلال عبد العزيز

كشفت أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، وذلك بعد يومين من وفاة زوجها إثر إصابته بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة على صفحته على "فيسبوك"، اليوم السبت، وجه فيها الشكر لكل من تقدم بالعزاء والمواساة، مضيفا: "نعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا موجودون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز".

وأعلن رامي رضوان أن نتيجة مسحة كورونا لدلال عبد العزيز سلبية، وكتب: "سلبي كورونا منذ أيام".

وتابع: "الظروف الصحية الصعبة لدلال عبد العزيز فرضت علينا ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم".

وقال رامي رضون: "نعم، دلال عبد العزيز لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك".

وأعلن رامي رضوان، يوم الخميس، وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه كان يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.