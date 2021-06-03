الكونميبول يهاجم رابطة اللاعبين بعد الانتقادات بشأن كوبا أمريكا

قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، إنه كان يجب على رابطة اللاعبين القيام بواجبها قبل انتقاد قرار الاتحاد بنقل كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل.

وكان من المفترض إقامة كوبا أمريكا بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين، لكن الكونميبول قرر فجأة نقل البطولة إلى البرازيل يوم الاثنين الماضي رغم استمرار تفشي فيروس كورونا.

وتحدثت رابطة اللاعبين عن "مخاوفها" بشأن نقل البطولة وحذرت من أن القرار "ربما تكون له تأثيرات خطيرة على صحة اللاعبين والمدربين والمواطنين".

وتخطت حالات الوفاة في البرازيل جراء الفيروس 460 ألفا، وهو أكثر من أي دولة أخرى ما عدا الولايات المتحدة.

ووصف أليخاندرو دومينيجز رئيس الكونميبول الانتقادات "بالظالمة وقائمة على تمييز".

وأشار دومينيجز إلى أنه "سيتم اتباع إجراءات سلامة صارمة وعدم السماح بحضور الجماهير مع تطعيم كل اللاعبين، قبل المشاركة في البطولة في وقت لاحق من الشهر الحالي".

وأضاف الكونميبول، "نرى أن الأمر افتقر للاحترام ولم تأخذ رابطة اللاعبين الوقت لمعرفة الإجراءات والإحصاءات والظروف، وبعد ذلك أصدرت بيانات بدون أسس أو حتى معلومات موثقة يمكن الحصول عليها بسهولة"، وفقا لرويترز.

وتابع، "نعتقد أن رابطة اللاعبين والتي تتخذ من هولندا مقرا لها لا تعلم الكثير عما يحدث في المنطقة".

وتقام أقدم بطولة دولية لكرة القدم في أربع مدن برازيلية بمشاركة جميع دول أمريكا الجنوبية العشرة.

وتنطلق البطولة في 13 يونيو/حزيران وتقام المباراة النهائية في العاشر من يوليو/تموز.