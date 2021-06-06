هدف مباراة بلجيكا وكرواتيا قبل بطولة أوروبا.. فيديو

عزز روميلو لوكاكو مكانته كأحد أفضل المهاجمين في العالم، بعدما أحرز هدفه الدولي 60 ليقود بلجيكا للفوز 1-صفر على كرواتيا، اليوم الأحد، في ختام استعداداتهما لبطولة أوروبا لكرة القدم التي تنطلق نهاية الأسبوع الحالي.

وهز لوكاكو الشباك في الدقيقة 38، لتنتصر بلجيكا صاحبة التصنيف الأول عالميا وتستهل مشوارها في بطولة أوروبا وهي مفعمة بالثقة بعد أداء مقنع.

وتجاوزت بلجيكا البداية القوية من كرواتيا وكان يمكنها الفوز بنتيجة أكبر بالنظر إلى الفرص التي صنعتها.



وفشلت كرواتيا في إبعاد ركلة ركنية لتصل إلى جيسون دناير الذي هيأها إلى لوكاكو ليضعها في المرمى.