"كسر وعملية جراحية".. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لوعكة صحية كبيرة

أكد أحمد نجل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده تعرض لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى لتعرضه لكسر ترتب عليه إجراء عملية جراحية.

وأضاف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال تصريحات لتلفزيون "المحور"، أن والده خلال تواجده في المستشفى سقط على الأرض، ما أدى إلى حدوث شرخ في مفصل الحوض أعلى الرجل اليسرى".

وأشار إلى أن والده عانى من تعب لمدة أسبوع قبل أن يكتشفوا ذلك، حيث أجرى عملية جراحية وتمت بسهولة، وتم تركيب مسمارين له".



وتابع، "والدي الآن في المنزل ويخضع لعلاج طبيعي مكثف من أجل أن يسترد قدرته على المشي".

وعن عدم إعلان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن حالته الصحية، أكد نجله أن والده يفضل الخصوصية بشكل كبير لدرجة أنه لا يعلن عن أي شيء يحدث له.