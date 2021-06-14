أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي (1-1) وميسي يتألق بركلة صاروخية.. فيديو

تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره تشيلي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت ريو دي جانيرو، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بكأس كوبا أمريكا.

وخلال المباراة استطاع ليونيل ميسي وبالتحديد في الدقيقة 33، أن يحرز هدف التقدم لبلاده من ركلة حرة من على مسافة أكثر من 25 مترا.

ولكن تقدم الأرجنتين لم يدم طويلا فبعد 13 دقيقة فقط من الشوط الثاني، تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة، ليحرز التعادل لمنتخب تشيلي.



وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا عام 2019.

وتلتقي باراغواي مع بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما تخوض أوروغواي مباراتها الأولى يوم الجمعة.