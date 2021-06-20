"ابنك وجزمتك"... تركي آل الشيخ يوجه رسالة لوالده

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، صورة لوالده على حسابه بموقع تويتر، موجها له رسالة بمناسبة" يوم الأب".

وقال آل الشيخ: "والدي العزيز أبو تركي، في عيد الأب، أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي وأعتذر عن أي غلط قمت به في شبابي وطفولتي".

وختم رسالته إلى والده قائلا: "أدعوا الله أن يحفظك لي ويرزقني برك ويقدرني أرد لك شيء بسيط مما قدمته لي.. ابنك وخادمك وجزمتك".

والدي العزيز ... أبو تركي ... في عيد الأب ... احببت أن اشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي ... وأعتذر عن أي غلط قمت به في شبابي وطفولتي ... وادعوا الله ان يحفظك لي ويرزقني برك ويقدرني ارد لك شيء بسيط مما قدمته لي ❤️ ابنك وخادمك وجزمتك 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/fEM520hYJP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 20, 2021

ويحتفل العالم في 21 يونيو/حزيران (يوافق غدا الإثنين) من كل عام بيوم الأب العالمي، تكريما لدوره في حياة الأسرة، التي عادة ما يبذل الأب كل ما بوسعه لإسعادها وتوفير حياة كريمة لها.