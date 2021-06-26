جمجمة "رجل التنين" الأكبر في التاريخ تعيد تشكيل فهمنا لأصول البشر... صور وفيديو

أثار إعادة تحليل ودراسة جمجمة بشرية غريبة أطلق عليها جمجمة "رجل التنين" الكثير من التساؤلات حول أصول البشرية وبدايتها على كوكب الأرض.

وبحسب الدراسات الجديدة التي تناولت هذه الجمجمة الغريبة، فإن هذا الاكتشاف قد "يعيد تشكيل" فهمنا للتطور البشري من خلال تحديد الإنسان القديم الجديد الذي قد يحل محل إنسان "نياندرتال".

وتوصل مجموعة خبراء وعلماء بقيادة جامعة "هيبي جيو" الصينية إلى هذا الاستنتاج بعد إعادة تحليل ما يسمى بجمجمة "هاربين" أو "رجل التنين" كما يطلق عليها البعض، والتي اكتُشفت في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ديلي ميل" البريطانية، الذي تناول دراسة أجريت على جمجمة "رجل التنين"، فقد عثر على الجمجمة الأكبر من نوعها لدى جميع أنواع الجماجم البشرية، في نهر سونغهوا، بالقرب من هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وتم حفظها في متحف علوم الأرض في جامعة "هبي جيو" الصينية.

وبحسب المصادر، فقد أخفيت الجمجمة لعقود، ولم تسلم للباحثين والخبراء بهدف الدراسة إلا في عام 2017.

تجاويف عيون مربعة وأسنان كبيرة

أشارت الأبحاث التي طبقت على الجمجمة إلى أن الإنسان الذي عاش في تلك الحقبة امتلك دماغا بنفس حجم الدماغ الحالي للإنسان، لكنه كان يمتلك تجاويف كبيرة مربعة الشكل تقريبًا للعينين، وحواف جبين سميكة وفم عريض وأسنان أكبر.

وقال مؤلف البحث وعالم الحفريات الصيني، جي كينج، من جامعة "هبيب جيو" الصينية، إن "أحفورة هاربين هي واحدة من أكثر الحفريات القحفية البشرية اكتمالاً في العالم".

واحتفظت هذه الحفرية بالعديد من التفاصيل المورفولوجية التي تعتبر حاسمة لفهم تطور جنس الإنسان وأصل الإنسان العاقل.

ويعتقد الباحثون أن جمجمة هاربين تنتمي إلى فرد قوي جدا من الذكور مات في حوالي سن الخمسين. من المحتمل أنه كان جزءًا من مجتمع صغير عاش في بيئة الغابات والسهول.

Scientists say a 140,000+ year old skull belongs to new ancient species of human called Homo longi & nicknamed “Dragon Man”



The researchers estimate that the skull belonged to a man who was about 50 years old when he died, between 146,000 and 296,000 years ago. pic.twitter.com/fStA1JpcRF — My Mixtapez (@mymixtapez) June 25, 2021

وبدوره، قال مؤلف الورقة البحثية المنشورة في مجلة "cell" العلمية، الباحث، ني جيون، إن هؤلاء البشر "كانوا مثل الإنسان العاقل يصطادون الثدييات والطيور، ويجمعون الفواكه والخضروات وربما يصطادون الأسماك".

Dragon Man: is he a new species of human, or the face of Denisovans discovered at last? Here’s my @nytimes story on a gorgeous skull that was hidden in a well for 85 years. https://t.co/10ZAo07kXF pic.twitter.com/1khAgRdm8u — Carl Zimmer (@carlzimmer) June 25, 2021

وبينت عملية تأريخ الجمجمة من خلال التحليل الجيوكيميائي أنها تعود إلى حوالي 146000 عام، أي أنه هؤلاء البشر عاشوا خلال العصر البليستوسيني الأوسط، وهو عصر شهد هجرات بشرية كبيرة.