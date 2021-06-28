ملخص وأهداف مباراة فرنسا وسويسرا الماراثونية (3-3) وركلات الترجيح.. فيديو

أنقذ يان زومر ركلة الترجيح الأخيرة من كيليان مبابي، لتفوز سويسرا 5-4 على فرنسا بطلة العالم بعد تعادل مثير 3-3، وتتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم حيث ستواجه إسبانيا في سان بطرسبرغ يوم الجمعة.

وصعقت سويسرا منافستها بعد ربع ساعة، عندما قفز حارس سفيروفيتش أعلى من كليمو لينجليه ليحول تمريرة ستيفن تسوبر بضربة رأس داخل المرمى.

وكان يمكن لسويسرا تعزيز تقدمها لكن ريكاردو رودريجيز أهدر ركلة جزاء أنقذها هوجو لوريس في الشوط الثاني.

وأحرز كريم بنزيمة هدفين في 103 ثوان، وهز بول بوغبا الشباك بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء لتقلب فرنسا تأخرها إلى تقدم 3-1 قبل 15 دقيقة من النهاية.



لكن سفيروفيتش قلص الفارق بضربة رأس أخرى في الدقيقة 81 ثم أدرك ماريو جافرانوفيتش التعادل قرب النهاية.

وردت العارضة تسديدة من الفرنسي البديل كينجسلي كومان في اللحظات الأخيرة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

ولم يستطع أي من الفريقين حسم المواجهة في الوقت الإضافي.



وبعد تسجيل أول تسع ركلات ترجيح تقدم مبابي لتنفيذ الركلة الأخيرة، لكن الحارس زومر قفز إلى الاتجاه الصحيح ليبعد الكرة ويصعد بمنتخب بلاده إلى دور الثمانية.