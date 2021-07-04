تقرير إسباني: برشلونة يسعى للتخلص من نجمي الفريق مجانا لإرضاء ميسي

كشف تقرير إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يواصل البحث عن حلول للتوقيع مرة أخرى مع نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده مع النادي الكتالوني في الأول من يوليو/ تموز الجاري.

وقالت " صحيفة موندو ديبورتيفو " الإسبانية، إن برشلونة يسعى للتخلص من لاعبي الفريق البوسني ميراليم بيانيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، في محاولة للإبقاء على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف التقرير، أن الحالة الاقتصادية هي السبب في ذلك، موضحا أن الهدف الرئيسي هو خفض الأجور الإجمالية في النادي إلى حوالي 200 مليون يورو، خاصة وأن النادي يعيش أزمة اقتصادية، وهذا التخفيض وتوفير النفقات سيساعد على بقاء ميسي داخل قلعة كامب نو، الذي انتهى عقده مع النادي منذ أيام.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن أومتيتي وبيانيتش خارج فكر المدرب الهولندي رونالد كومان للموسم المقبل، لكن الأول يأمل الحصول على فرصة، فيما تهتم عددا من الأندية الإيطالية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس بالتعاقد مع بيانيتش بداية من الموسم المقبل.

وأصبح ميسي يصبح يوم الخميس الماضي الأول من يوليو/ تموز لاعبا حرا، فيما أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، لا سيما أنه طلب الرحيل العام الماضي قبل نهاية عقده.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن برشلونة يرغب بمنح الأرجنتيني عقدا لـ10 سنوات، يبدأ من العام المقبل، على أن يرتدي ميسي قميص الفريق لموسمين ويبدأ بعدها مسيرته في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعامين آخرين، ثم يعود بعدها إلى برشلونة كعضو في النادي وسفير للفريق، ليبدأ مع برشلونة مشروعا ترويجيا جديدا.

وستصل قيمة العقد لـ240 مليون يورو، موزعة على 4 مواسم، ويعتبر المبلغ أقل ما يحصل عليه اللاعب، ولا يزال الحديث جاريا حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها الأرجنتيني عندما يستلم منصبه الإداري في الفريق.