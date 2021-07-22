الشرطة توجه اتهامات لستة من بوكا جونيورز بعد اشتباكات في البرازيل.. فيديو

وجهت الشرطة البرازيلية، اليوم الأربعاء، اتهامات لستة من لاعبي ومسؤولي بوكا جونيورز بعد يوم من اشتباكات مع فريق منافس وقوات الأمن عقب الخروج من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أمريكا الجنوبية على يد أتليتيكو مينيرو.

وقالت شرطة ولاية ميناس جيرايس في بيان، إنها "وجهت اتهاما لشخصين باتلاف ممتلكات وأفرجت عنهما بكفالة ثلاثة الاف ريال (574 دولارا) لكل منهما".

وأضاف البيان أن الشرطة وجهت لأربعة آخرين من النادي الأرجنتيني اتهامات بالإيذاء البدني ومقاومة السلطات وتم الإفراج عنهم، بعد موافقتهم رسميا على المثول أمام محكمة في موعد سيتحدد لاحقا.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الستة.

وقال أتليتيكو مينيرو، إن "رئيس النادي دفع الكفالة من جيبه الخاص لأن النادي الأرجنتيني لم يكن لديه نقود كافية".

وأضاف في بيان "لكن الفريق الأرجنتيني سدد المبلغ بعدها".

وخرج بوكا، وهو واحد من أكبر الأندية الأرجنتينية، من كأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن الفريقين سيواجهان عقوبات بالتأكيد بعد مشاهد فوضوية أثناء وبعد المباراة التي أقيمت في بيلو هوريزونتي.

وبدا أن الشرطة البرازيلية أطلقت رذاذا حارقا على لاعبي بوكا الغاضبين عند باب غرفة ملابس الفريق الأرجنتيني بعد المباراة، وأظهرت لقطات فيديو بمواقع أرجنتينية وبرازيلية على الإنترنت اللاعبين وهم يعانون من اختناق ويصيحون في ضباط إنفاذ القانون.

وقال موقع جلوبو إسبورت البرازيلي على الإنترنت، إن

لاعبي بوكا حاولوا اقتحام غرفة ملابس الفريق صاحب الأرض حيث اختبأ حكام المباراة.

واشتبك اللاعبون في النفق المؤدي لغرف الملابس عقب انتهاء المباراة، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا يعتقد بوكا أنه شرعي للمرة الثانية في اللقاء.

وانتهت مواجهة دور الستة عشر باستاد مينيراو بالتعادل بدون أهداف وتأهل أتليتيكو بفوزه 3-1 بركلات الترجيح. وتعادل الفريقان أيضا بدون أهداف في لقاء الذهاب في بوينس آيرس الأسبوع الماضي وأُلغي هدف سجله بوكا بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو.

Depois da eliminação na Libertadores e do quebra-quebra no Mineirão, jogadores e funcionários do Boca Juniors passaram a madrugada na delegacia em Belo Horizonte. #JornaldaBand #BandJornalismo pic.twitter.com/otKGuy0MDM — Band Jornalismo (@BandJornalismo) July 21, 2021

وعند سؤاله عما إذا كان التحكيم تسبب في الخسارة، قال دييجو جونزاليس لاعب وسط بوكا "بدون شك، يمكن للجميع رؤية ذلك. لقد سجلنا هدفا جيدا، والحقيقة أننا استحقينا الفوز بالمباراة الأولى أيضا.

وأضاف،

"هذا يؤلم، نشعر بسوء بالغ. يتعين على الكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) إلقاء نظرة على التحكيم".

واشتعل الغضب في الشوط الثاني عندما ذهب الحكم لمراجعة الهدف غير المحتسب على الشاشة الموجودة خارج الملعب.

واشتبك المسؤولون البرازيليون مع لاعبي بوكا، الذين اقتربوا من الحكم، وطُرد مساعد المدرب من الجانبين.

ولعب إيفرسون حارس أتليتيكو دور البطولة، فأنقذ محاولتين من بوكا خلال ركلات الترجيح وسجل الركلة الحاسمة ليضع فريقه في دور الثمانية.

وتوجه الفريق الأرجنتيني إلى المطار في منتصف النهار بعد 12 ساعة تقريبا من نهاية المباراة، وزادت الأمور سوءا بعد أن علم أن السلطات الأرجنتينية أمرت بدخوله الحجر الصحي لسبعة أيام على الأقل فور عودته.

ويعني هذا القرار أن الفريق سيفتقد معظم لاعبيه البارزين في مباراتيه المقبلتين في الدوري أمام بانفيلد في 24 يوليو/تموز وسان لورينزو في 27 يوليو.