بلقيس تكشف سرا "لا يعرفه الجميع" عن علاقة أغنيتها "انتهى" بزوجها السعودي السابق... فيديو

كشفت المغنية اليمنية، بلقيس فتحي، في تصريحات أدلت بها مؤخرا عن سر جديد حول أغنية "انتهى" التي حصدت ملايين المشاهدات في العالم العربي.

وتزامن طرح أغنية بلقيس "انتهى" مع الإعلان عن طلاق الفنانة من زوجها السابق رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، حيث ربط الكثيرون بين الأغنية ونهاية العلاقة.

وقالت بلقيس في لقاء أجرته مع "أي تي بالعربي" أنها بدأت العمل على هذه الأغنية وهي لا تزال تعيش في بيت زوجها السابق رجل الأعمال السعودي.

وكشفت بلقيس أن عبد اللطيف سمع معها الأغنية (قبل طرحها بوقت طويل)، وهو الأمر الذي "لا يعرفه العالم" على حد تعبيرها.

وأشارت بلقيس إلى أن جميع أغنياتها الأخيرة التي تم الكشف عنها سمعتها مع زوجها السابق عبد اللطيف لأن هذه الأغنيات كانت لديها منذ عام 2020.

ورفضت بلقيس جميع الأنباء التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض وسائل الإعلام والتي ربطت بين أغنية "انتهى" وانفصالها عن زوجها.

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وبينت بلقيس أن طرح أغنياتها يتم من خلال برنامج وخطة عمل محددة مسبقا، حيث حددت شهر يونيو/ حزيران كموعد لطرح أغنية "انتهى" وأن أغنية "جبار" حدد موعدها في شهر يوليو/ تموز، لذلك لا يوجد أي رابط بين طلاقها وهذه الأغنيات، بل أكدت في الكثير من اللقاءات السابقة أن الاحترام المتبادل ما زال أساس علاقتها به بعد الانفصال.

وحصدت أغنية بلقيس "انتهى" ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وحازت على إعجاب الجمهور العربي، وربط البعض بين كلمات الأغنية وإعلان انفصالها عن زوجها السعودي.