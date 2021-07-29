 إعلام مصري: صفقة تبادلية بين بيراميدز والزمالك

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن ترجيح توقيع صفقة تبادلية بين ناديي بيراميدز والزمالك المصريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن فريقه يعتزم تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومرجحا توقيع صفقة تبادلية مع نظيره المصري، بيراميدز.

وأكد المصدر في القلعة البيضاء أن فريقه ينوي تدعيم صفوفه في مركزي الوسط والظهير الأيمن، وبأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي الزمالك فتحت خط مفاوضات مع كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر، لاعبا بيراميدز، إلا أن النادي الأخير رفض التفريط في جابر، طالبا التعاقد مع أحد حراس الفارس الأبيض، بهدف تعويض غياب حارسه الأساسي، أحمد الشناوي، والذي أصيب بالرباط الصليبي، مؤخرا.

وأشار مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن فريقه ربما يطلب أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، أيضا، لتتشكل ملامح الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز، في دونجا ومنصور، مقابل حارس من الزمالك.

وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام محلية، أول أمس الثلاثاء، أن مفاوضات مكثفة أديرت بين الزمالك وبيراميدز، بهدف إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، تقضي بانتقال رمضان صبحي إلى صفوف القلعة البيضاء، وذلك على سبيل الإعارة، خاصة وأن صبحي لا يمتلك أي عرض رسمي، في الوقت الحالي، سوى عرض الزمالك.

ويذكر أن رمضان صبحي نجم المنتخب المصري لكرة القدم يشارك، حاليا، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020. مع الإشارة إلى أن صبحي انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، مطلع الموسم الحالي، قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أوضحت، السبت الماضي، أن نادي الزمالك المصري يرغب بالتعاقد مع صبحي، وتحقيق صفقة كروية ضخمة، تعد بمثابة "صفقة القرن"، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رمضان، خاصة مع تألقه في الفترة الأخيرة مع ناديه "بيراميدز" المصري.

ولفت مصدر في نادي الزمالك إلى أن فريقه المصري لا يواجه أزمة مالية بشأن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا إلى وجود عائق وحيد أمام إتمام تلك الصفقة، ممثلة في تلقي نجم المنتخب المصري عرضا أوروبيا.