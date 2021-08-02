سيفان حسن تسقط أرضا لكنها تتعافى بشكل مذهل في تصفيات 1500 متر

كانت البطلة الهولندية سيفان حسن مهددة بفقدان حلمها في الفوز بثلاثية من الألقاب في أولمبياد طوكيو، بعدما سقطت أرضا في تصفيات سباق 1500 متر للسيدات، لكنها تعافت بشكل مذهل وفازت بتصفياتها لتصعد إلى الدور قبل النهائي اليوم الاثنين.

وأكدت سيفان، صاحبة برونزية بطولة العالم في سباق 1500 متر وبطلة العالم في سباق عشرة آلاف متر، يوم الأحد أنها "ستنافس في سباقات المسافات الطويلة الثلاثة في واقعة تحدث لأول مرة في الألعاب".

لكن الأمور لم تكن سهلة اليوم الاثنين، ففي بداية اللفة الأخيرة لتصفيات سباق 1500 متر، اصطدمت سيفان بالكينية إديان جبيتوك التي تعثرت أولا وسقطت أرضا قبلها.

وسقطت سيفان سريعا لكنها تعافت وزادت من سرعتها لتتقدم من المركز 11 في آخر 600 متر إلى المركز الأول بزمن أربع دقائق و5.17 ثانية لتظهر صلابتها وعزمها على الظهور في قبل النهائي يوم الأربعاء.

وستكون سيفان (28 عاما) المولودة في إثيوبيا مطالبة بالتعافي سريعا، لأنها ستشارك في نهائي سباق خمسة آلاف متر في وقت لاحق اليوم.

وتمكنت منافستها المتوقعة على الذهبية على لقب سباق 1500 متر، الكينية فيث كيبيجون، أن تفوز بسهولة بتصفياتها لتواصل مسيرتها نحو الدفاع عن اللقب الأولمبي الذي أحرزته في ريو قبل خمس سنوات.

وتأهلت أيضا إلى قبل نهائي 1500 متر البريطانية لورا موير التي جاءت في المركز الثاني في تصفياتها. وقالت موير، التي كانت تخطط للمشاركة في سباق 800 متر، إنها ستنسحب من المسافة الأقصر.

وأبلغت موير هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أكره أن أظهر بشكل متواضع في السباقين، ورغم أنه من الصعب عاطفيا اتخاذ القرار، فإنه كان من الواضح لي من أن سباق 1500 متر هو الأنسب لي".

وصعدت الكندية جابرييلا ديبوس-ستافورد إلى قبل النهائي بعدما فازت بتصفياتها بزمن بلغ أربع دقائق و3.70 ثانية.

وقالت العداءة الكندية "لم أكن أتوقع أن أكون بهذه السرعة. أنا سعيدة جدا بذلك".