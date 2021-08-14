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    مكملات غذائية متنوعة منها مكمل فيتامين سي

    4 مكملات شائعة تدخلك غرفة العناية المركزة منها المقويات الجنسية

    © Photo / pixabay/ stevepb
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    يتناول الكثيرون المكملات المختلفة لتحقيق العديد من الأهداف الصحية، وتتنوع أنواع وأصناف هذه المكملات ومحتوياتها بحسب النتائج المرجوة منها.

    وتعتمد أغلب المكملات الشائعة على تزويد النظام الغذائي بجرعات معينة من المغذيات أو العناصر التي يتم امتصاصها عن طريق المعدة والتي قد تؤثر أيضا على عملية التمثيل الغذائي، أهم عمليات الجسم التي تزوده بالطاقة، اقرأ أيضا: (الطعام رقم 1 لتعزيز أهم عملية في الجسم مسؤولة عن إصلاح خلايا والطاقة).

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    وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، بعنوان (مكملات تقربك من قسم العناية المركزة) قد تسبب بعض المكملات الشائعة مشاكل خطيرة جدا، قد تقرب الإنسان من الموت في بعض الأحيان.

    ونقلت المجلة عن الباحثة الأمريكية الدكتورة الطبيبة سوزان فاريل، الكاتبة في مجلة "هارفارد هيلث" الطبية، حيث أشارت إلى دراسة علمية استمرت حوالي 10 سنوات درس الباحثون فيها بيانات المراقبة في 63 قسم للطوارئ في المستشفيات بهدف تقدير العدد السنوي لزيارات الضعف الجنسي المرتبط بالآثار الضارة للمكملات الغذائية".

    وعرف الباحثون ومؤلفو الدراسة المكملات الغذائية "على أنها منتجات عشبية أو تكميلية، وفيتامينات أو مغذيات دقيقة من الأحماض الأمينية البعض منها شائع الاستخدام" وعددت الباحثة أخطر 4 مكملات تم رصدها والتي أوصلت متناوليها إلى قسم الطوارئ وقربتهم من الموت، هذه المكملات:

    منتجات إنقاص الوزن... قد تنقص العمر أيضا

    أشارت الدكتورة إلى أن متوسط "أعمار المرضى الذين زاروا قسم الطوارئ بسبب الأعراض المتعلقة باستخدام المكملات بلغ 32 عامًا، وشكلت النساء أكثر من نصف عدد الزيارات الكلي. ودخل أكثر من 10٪ من هؤلاء المشفى (قسم العناية)".

    قالت الدكتورة فاريل: "شكلت منتجات إنقاص الوزن سببا لربع حالات زيارات المرضى لمشاكل متعلقة بالضعف الجنسي وتأثرت النساء بشكل غير متناسب".

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    مكملات التعزيز الجنسي... الرجال هم الأسوأ حظا

    أشارت الدكتورة فاريل إلى أن "الرجال كانوا أكثر عرضة لتجربة الآثار السلبية الناتجة عن المنتجات المروج لها على أنها منتجات لتعزز القدرة الجنسية".

    وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، العام الماضي، تحذيرا بشأن هذه المكملات، وقالت الدكتورة "تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من استخدام ما يقرب من 50 منتجًا لتقوية القدرة الجنسية لدى الذكور أو إنقاص الوزن تبين أنها تحتوي على مكونات مخفية وقد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا".

    وحصلت إدارة الغذاء والدواء هذه المنتجات عن طرق شرائها من "أمازون" و"أيباي" ووجدت اختبارات الوكالة أن المنتجات تحتوي على مكونات وعقاقير نشطة غير مدرجة في ملصقاتها، بما في ذلك بعض المكونات الموجودة في العقاقير الطبية.

    وتتسبب هذه المنتجات آثارا جانبية خطيرة محتملة وقد تتفاعل مع الأدوية أو المكملات الغذائية التي يتناولها المستهلك".

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    مكملات بناء العضلات... الكبد في خطر شديد

    قالت الدكتورة فاريل إن مكملات بناء الأجسام قد ترسل متناوليها إلى قسم الطوارئ. حيث تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من هذه المكملات أيضا، وبحسب قسم المراجعة التنظيمية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ترتبط منتجات كمال الأجسام التي تحتوي على المنشطات أو المواد الشبيهة بالستيرويد بمخاطر صحية خطيرة محتملة، بما في ذلك إصابة الكبد، كانت بعض إصابات الكبد مهددة للحياة".

    مكملات تعزيز الطاقة لها تأثيرات بيولوجية خطيرة

    بحسب الدكتورة فاريل، فقد "شكلت المنتجات المعززة للطاقة 10٪ أخرى من هذه الزيارات لأقسام العناية المركزة". واقترحت  إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استشارة أخصائي رعاية صحية قبل استخدام أي مكمل غذائي من أجل تعزيز الطاقة، اقرأ ايضا: (المكمل الغذائي رقم 1 لرفع طاقة الجسم ليس "فيتامين C").

    وتحتوي العديد من معززات الطاقة على مكونات لها تأثيرات بيولوجية قوية، وقد لا تكون هذه المنتجات آمنة لجميع الأشخاص، بحسب نتائج الدراسة.

    حذرت الخبيرة من المعلومات المنتشرة في الإنترنت حول طريقة تناول المكملات الغذائية، "الويب يمكن أن يكون مصدرا قيما للمعلومات الدقيقة والموثوقة، إلا أنه يحتوي أيضا على ثروة من المعلومات الخاطئة التي قد لا تكون واضحة".

    ونصحت الخبيرة بالتوجه إلى العيادة الطبية لأخذ النصائح حول استخدام هذه العقاقير والتوجه إلى المشفى فورا في حال الشعور بأعراض نتيجة تناولها.

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