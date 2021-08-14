تسجيل
20:14 GMT14 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أنواع مختلفة من حبوب الأرز الشهيو والملونة

    4 أثار جانبية مخيفة للأرز الأسمر تميزه عن الأبيض بعضها مرتبط بالسكري

    © Photo / pixabay/ds_30
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1049844413_0:0:3093:1741_1200x675_80_0_0_ccf05471ff9820409850d3ff1b9ba50e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108141049844481-4-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/

    الأرز بأشكاله المختلفة من الوجبات الشهية جدا والشائعة في جميع أنحاء العالم، حيث تتراصف حباته بألوان مختلفة عند تحضيره في وجبات المناسف العربية الشهيرة، وتأخذ اللون الذهبي عند خلطها مع العصفر أو الكركم وغيرها من البهارات.

    تتنوع طرق تحضير الأرز بشكل كبير، ويدخل هذا المنتج الرائع ضمن الكثير من الوجبات الفريدة ويتصدر المائدة أحيانا كوجبة البرياني أو وجبة الكبسة وغيرها، وأحيانا أخرى يكون إلى جانب الوجبة الرئيسية كعنصر لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، كالأرز المحضر مع خيوط الشعيرية الذهبية، الطبق الشهي الشائع في الشرق الأوسط.

    مكملات غذائية متنوعة منها مكمل فيتامين سي
    © Photo / pixabay/ stevepb
    4 مكملات شائعة تدخلك غرفة العناية المركزة منها المقويات الجنسية
    الفرق بين الأرز الأبيض والأرز الأسمر كبير!

    ولا يمكنك التحدث هنا عن الأرز الأسمر من دون التطرق إلى الأرز الأبيض، حيث يمكن القول بشكل مختصر أن الفرق الرئيسي بين النوعين، هو أن الأرز الأبيض قد تم تكريره لعدة مرات بهدف إزالة النخالة وتذهب نتيجة هذه العملية البكتريا المفيدة؛ لذلك يعد الأرز الأسمر من الحبوب الكاملة الصحية لأن النخالة، وهي أحد أشكال الألياف الغذائية، والبكتريا المفيدة، جيدة جدا للمعدة والجهاز الهضمي.

    وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة  "Eat This Not That"الأمريكية تحت عنوان (الأثار الجانبية للأرز الأسمر أو البني، يقول العلم)، أشارت الخبيرة وعضو مجلس إدارة المجلة الشهيرة المتخصصة بالصحة والغذاء، ليزا موسكوفيتز، إلى أن "الأرز الأسمر من الحبوب الكاملة التي توفر المزيد من العناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالأرز الأبيض، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد والألياف و(فيتامينات ب) ومضادات الأكسدة".

    وبحسب المقال، فقد أظهرت الدراسات أن استبدال الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني بالأرز الأبيض، يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري (السكري من الفئة الثانية).

    فاكهة الإجاص اللذيذة
    © Photo / pixabay/pasja1000
    مثبتة علميا: إجاصة واحدة يوميا تغنيك عن منتجات وصالونات التجميل
    4 آثار خطيرة لتناول الأرز الأسمر

    نوهت الخبيرة إلى أن الأرز الأسمر يرتبط ببعض التأثيرات غير المرغوب بها والتي لا يعرفها الكثيرون، على الرغم من فوائد المغذية في معظمها، وهي:

    الأرز الأسمر يحتوي على مادة سامة خطيرة يمكن إزالتها

    نوهت الخبيرة موسكوفيتز، إلى أن الأرز الأسمر قد يحتوي على "نسبة عالية من مادة كيميائية سامة تسمى الزرنيخ مرتبطة بأمراض السرطان وأمراض القلب والسكري".

    وتابعت الخبيرة: "إنه موجود بشكل طبيعي في بيئتنا، ولكن يمكن أن يتركز أكثر في بعض الأطعمة مثل الأرز أو منتجات الأرز".

    وعلى عكس المحاصيل الغذائية الأخرى، يتراكم الزرنيخ السام بنسبة أعلى بـ10 على الأرز، من باقي الحبوب الأخرى.

    وبحسب المقال، يوجد "حقيقة مثيرة للاهتمام، وهي؛ بينما يتوزع الزرنيخ بنسب في جميع أنواع الحبوب كالأرز الأبيض، لكن النسب في الأرز البني أعلى وتتواجد على سطح الحبوب. وأظهرت دراسة قارنت كمية الزرنيخ في الأرز، أن الأرز الأسمر يحتوي على زرنيخ غير عضوي أكثر من الأرز الأبيض".

    ونصحت الخبيرة بغسل الأرز البني أو الاسمر بالماء أكثر من مرة للتخلص من هذه المشكلة حيث يذهب أكثر الزرنيخ مع الماء. "أظهرت الأبحاث الحديثة أن هذه الطريقة أكثر فعالية في الأرز الأبيض من البني، لكن هذا الأثر لا يظهر إلا عند تناول كميات كبيرة، لكن من الضروري جدا معرفتها".

    حبوب اللوز الشهية
    © Photo / pixabay/martin_hetto
    حبة لوز يوميا تقدم 5 فوائد غير متوقعة مرتبطة بالضغط والسكري
    مشاكل في الجهاز الهضمي

    وبدورها، حذرت الخبيرة لورين متري، من أن "الأرز البني يحتوي على المزيد من الألياف، التي قد تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال لدى أولئك الذين لديهم حساسية من هذه الألياف".

    وأكدت الخبيرة موسكوفيتز على هذه دقة المعلومة، وقالت: "الأرز البني هو حبة لا يتحملها بعض الناس بشكل جيد. إذا كان لديك جهاز هضمي حساس، وخاصة إذا كنت تعاني من الإمساك، فقد يكون الأرز مؤلما لك. ولذلك، من الجيد تنويع الأطعمة والنشويات التي تتناولها".

    الأرز يحتوي على مضادات التغذية الخطيرة

    تقول متري: "ربما لا يعرف الكثيرون أن الأرز البني يحتوي على مركبات تسمى (مضادات التغذية)، والتي يمكن أن تقلل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المتواجدة في الطعام".

    وتضيف متري: "يحتوي الأرز البني على نسبة أعلى من حمض الفايتك، والذي يمكن أن يرتبط بالمعادن ويقلل من امتصاصها مثل الزنك والكالسيوم والحديد".

    ارتفاع السكر في الدم

    وبدورها تشير موسكوفيتز، إلى أن الأرز البني أو الأسمر في النهاية هو عبارة عن "نوع من النشا". وتتابع، "بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالكربوهيدرات أو يجب عليهم مراقبة مستويات السكر في الدم، أو سواء كنت تتناول الأرز الأبيض أو الأسمر، فإن الحصص الغذائية ستكون مهمة جدا. لأن كوب واحد من الأرز الأسمر المطبوخ يحتوي على نفس كمية الكربوهيدرات الموجودة في كوب واحد من الأرز الأبيض المطبوخ" وهي عوامل ترفع نسبة السكر.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك