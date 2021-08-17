هدف مباراة الزمالك ووادي دجلة.. فيديو

فاز نادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك الوحيد مروان حمدي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.



بذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 73 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.



وتجمد رصيد وادي دجلة المهدد بالهبوط من المسابقة، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.