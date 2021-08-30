دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب

تعتبر فاكهة الرمان بشكلها الدائري المميز من الأطعمة المحببة لدى أغلب الناس، حيث توفر الكثير من العناصر الغذائية إضافة إلى مذاقها اللذيذ وشكلها الجميل، لكن دراسة جديدة كشفت أن عصير الرمان قد يكون له تأثير رائع مرتبط ببعض الأمراض الخطيرة.

تتوزع بذور (حبوب) الرمان بألوانها الجميلة الحمراء والزهرية وأحيانا العسلية بانسجام فريد داخل الثمار، لتقدم شكلا رائعا مثيرا يجعل "العين تعشقها قبل الفم" أحيانا.

"العين تعشقها قبل الفم"... دراسة: العقل يعشق الرمان أيضا!

بالإضافة إلى شكلها الرائع، تقدم بذور الرمان أو عصير الرمان الكثير من الفوائد المرتبطة بتخفيض الوزن والحفاظ على البشرة الشابة، لكن الدراسات الجديدة كشفت عن تأثير جيد ورائع على صحة الإنسان مرتبط بمشكلات أمراض القلب.

وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة علماء أحياء في المكسيك أن عصير الرمان قد يحسن مستويات بعض العلامات الأكثر إثارة للقلق المتعلقة بأمراض القلب، اقرأ أيضا: (دراسة علمية: كأس ماء يؤثر على البطين الأيسر للقلب لا يتقيد به أحد).

قام فريق البحث بإعطاء جرعات من عصير الرمان للفئران التي تم منحها نظاما غذائيا عالي السعرات الحرارية بهدف إكسابها الكثير من السمنة المفرطة.

وقام الباحثون بعد ذلك بقياس العلامات الفسيولوجية التي تشير غالبا إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل أمراض القلب والالتهابات وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

بالأرقام... تأثيرات سحرية على القلب وضغط الدم

وأشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة"Eat This, Not That" الأمريكية، إلى أن عصير الرمان قلل من تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم LDL أو الكوليسترول "الضار" بنسبة ملحوظة وكبيرة وصلت إلى 39٪.

كما لاحظ الباحثون زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة أو المعروف باسم "الكوليسترول الجيد" بنسبة كبيرة أيضا وصلت إلى 27٪.

وأكد العلماء أن هذه النتائج لوحدها قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى حوالي 12٪ إلى 18٪ وهي نسب كبيرة بالنسبة لتأثيرات عصير واحد على الإنسان.

بالإضافة إلى كل هذه المؤشرات الجيدة، كشفت الدراسة عن نتائج رائعة جدا متعلقة بضغط الدم، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم.

"قلل عصير الرمان ضغط الدم بنسبة وصلت إلى حوالي 24٪ كما قلل من مستويات الالتهاب في الأوعية الدموية".

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ملاحظات هامة يجب أخذها في الحسبان

اقترح العلماء ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث العلمية والدراسات، قبل تحديد تأثير عصير الرمان من حيث يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب على البشر أيضًا، لكنهم أكدوا أن هذه الأدلة مؤشر هام جدا وكبير وسببا كافيا لإدخال هذا العصير إلى النظام الغذائي الخاص بنا بين الفينة والأخرى.

ملاحظة هامة: ينوه فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، إلى ضرورة استشارة الطبيب المتخصص فيما يتعلق بتناول بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية، حيث أن الدراسات قد تركز على جانب واحد من التأثيرات أو الأعراض، لذلك يجب الاعتماد على الاستشارة الطبية المبنية على مراجعة دقيقة للتحاليل المخبرية الخاصة بكل حالة مرضية يعاني منها الإنسان التي يبني عليها الطبيب المتخصص الطريقة الأفضل للعلاج بعد مراجعتها.

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