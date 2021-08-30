تسجيل
15:50 GMT30 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فاكهة الرمان وكأس من عصير الرمان

    دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب

    © Photo / pixabay/lovini
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049990095_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_7843e851d8535b440c07547ef0de7800.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108301049990165-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/

    تعتبر فاكهة الرمان بشكلها الدائري المميز من الأطعمة المحببة لدى أغلب الناس، حيث توفر الكثير من العناصر الغذائية إضافة إلى مذاقها اللذيذ وشكلها الجميل، لكن دراسة جديدة كشفت أن عصير الرمان قد يكون له تأثير رائع مرتبط ببعض الأمراض الخطيرة.

    تتوزع بذور (حبوب) الرمان بألوانها الجميلة الحمراء والزهرية وأحيانا العسلية بانسجام فريد داخل الثمار، لتقدم شكلا رائعا مثيرا يجعل "العين تعشقها قبل الفم" أحيانا.

    أطباق متنوعة منها طبق الحمص
    © Photo / pixabay/quido
    أطباق عربية مسلوبة الهوية... صدام حضارات "غريب" ضحيته ثقافية
    بالإضافة إلى شكلها الرائع، تقدم بذور الرمان أو عصير الرمان الكثير من الفوائد المرتبطة بتخفيض الوزن والحفاظ على البشرة الشابة، لكن الدراسات الجديدة كشفت عن تأثير جيد ورائع على صحة الإنسان مرتبط بمشكلات أمراض القلب.

    "العين تعشقها قبل الفم"... دراسة: العقل يعشق الرمان أيضا!

    وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة علماء أحياء في المكسيك أن عصير الرمان قد يحسن مستويات بعض العلامات الأكثر إثارة للقلق المتعلقة بأمراض القلب، اقرأ أيضا: (دراسة علمية: كأس ماء يؤثر على البطين الأيسر للقلب لا يتقيد به أحد).

    قام فريق البحث بإعطاء جرعات من عصير الرمان للفئران التي تم منحها نظاما غذائيا عالي السعرات الحرارية بهدف إكسابها الكثير من السمنة المفرطة.

    وقام الباحثون بعد ذلك بقياس العلامات الفسيولوجية التي تشير غالبا إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل أمراض القلب والالتهابات وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

    بالأرقام... تأثيرات سحرية على القلب وضغط الدم

    وأشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة"Eat This, Not That" الأمريكية، إلى أن عصير الرمان قلل من تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم LDL أو الكوليسترول "الضار" بنسبة ملحوظة وكبيرة وصلت إلى  39٪.

    بيض السمك.. الكافيار من الأطعمة الفاخرة
    © Photo / pixabay/pixabay
    10 فوائد "لا مثيل لها" لبيض السمك تجعل الكافيار أفضل خيار لاستعادة الشباب
    كما لاحظ الباحثون زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة أو المعروف باسم "الكوليسترول الجيد" بنسبة كبيرة أيضا وصلت إلى  27٪.

    وأكد العلماء أن هذه النتائج لوحدها قادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى حوالي 12٪ إلى 18٪ وهي نسب كبيرة بالنسبة لتأثيرات عصير واحد على الإنسان.

    بالإضافة إلى كل هذه المؤشرات الجيدة، كشفت الدراسة عن نتائج رائعة جدا متعلقة بضغط الدم، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم.

    "قلل عصير الرمان ضغط الدم بنسبة وصلت إلى حوالي 24٪ كما قلل من مستويات الالتهاب في الأوعية الدموية".

    اقرأ أيضا: (10 فوائد "لا مثيل لها" لبيض السمك تجعل الكافيار أفضل خيار لاستعادة الشباب)

    ملاحظات هامة يجب أخذها في الحسبان 

    اقترح العلماء ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث العلمية والدراسات، قبل تحديد تأثير عصير الرمان من حيث يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب على البشر أيضًا، لكنهم أكدوا أن هذه الأدلة مؤشر هام جدا وكبير وسببا كافيا لإدخال هذا العصير إلى النظام الغذائي الخاص بنا بين الفينة والأخرى.

    ملاحظة هامة: ينوه فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، إلى ضرورة استشارة الطبيب المتخصص فيما يتعلق بتناول بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية، حيث أن الدراسات قد تركز على جانب واحد من التأثيرات أو الأعراض، لذلك يجب الاعتماد على الاستشارة الطبية المبنية على مراجعة دقيقة للتحاليل المخبرية الخاصة بكل حالة مرضية يعاني منها الإنسان التي يبني عليها الطبيب المتخصص الطريقة الأفضل للعلاج بعد مراجعتها.

    اقرأ أيضا: (الفيتامين رقم 1 لكسب أقصى استفادة من الرياضة ومنح السعادة)

    انظر أيضا:

    بعثة اليابان إلى المريخ تعود بكنز ثمين إلى الأرض انتشل من قمر "فوبوس"... صور وفيديو
    وكالات: سنشاهد قريبا مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض... صور وفيديو
    10 فوائد "لا مثيل لها" لبيض السمك تجعل الكافيار أفضل خيار لاستعادة الشباب
    أطباق عربية مسلوبة الهوية... صدام حضارات "غريب" ضحيته ثقافية
    أسرع حيوان ليس الفهد بل كائن يقارع الطائرات... قائمة "النخبة" بين السماء والماء... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قبلة زوجين حديثين وهما يرتديان كمامة خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021
    أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك