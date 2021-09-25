إنعاش حياة جنين دجاجة داخل بيضة مفتوحة... فيديو

ونشر أحد الحسابات على "تيك توك" مقطع فيديو مذهل يظهر عملية إنعاش حياة جنين دجاجة داخل بيضة مفتوحة من خلال عملية دقيقة جدا أجراها أحد الخبراء بعناية فائقة.

وقام أحد الأطباء بنزع البيضة (صفار البيضة مع السائل المحيط بها) من غلافها الأساسي ووضعها في كيس ثم تزويدها ببعض المواد المغذية وإعادتها إلى بيضة أخرى مفتوحة من الأعلى، وقام بتغطية الفتحة بكيس شفاف ليتمكن من مراقبة نمو جنين الدجاجة في داخلها.

وبعد المتابعة وتزويد البيضة بالمغذيات ضمن الظروف المثالية من حرارة وضوء، ظهرت مجموعة من الأوعية الدموية التي شكلت لاحقا الجنين الصغير في مركز البيضة، حيث ظهر الجنين وهو يتحرك بشكل واضح داخل البيضة.

الجدير بالذكر أن هذه العملية ليست الأولى، حيث يلاحظ وجود عملية سابقة على "يوتيوب" نفذها بعض الخبراء بهدف دراسة البيضة بشكل دقيق.