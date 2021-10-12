أهداف مباراة إنجلترا والمجر (1-1) وسط شغب المشجعين.. فيديو

قطعت إنجلترا خطوة صعبة أخرى نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد تعادلها 1-1 مع المجر في ويمبلي يوم الثلاثاء، لتبقى في صدارة مجموعتها قبل مباراتين من نهاية التصفيات.

واندلعت اشتباكات بين مشجعي المجر والشرطة في المدرجات بعد ركلة البداية، وتدخلت عناصر مكافحة الشغب وأجبر المشجعون الشرطة على التراجع إلى الخلف.

وفي أرض الملعب، تقدمت المجر بهدف من ركلة جزاء نفذها رولاند شالاي بعد 24 دقيقة عقب خطأ من لوك شو الظهير الأيسر لإنجلترا ضد لويك نيجو في رأسه خلال محاولة لتشتيت الكرة.

وأدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 37 بواسطة جون ستونز من مدى قريب بعد ركلة حرة نفذها فيل فودن.

وقال ديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا، "يمكن القول إنه شيء سلبي لأننا تعادلنا في المباراة، لكننا سيطرنا. ارتكبنا ركلة جزاء ساذجة، لكن عدنا إلى المباراة ولم نكن نملك اللمسة الحاسمة".

وأضاف "يجب أن نشيد بالفريق المنافس في بعض الأحيان. ظهرت المجر بشكل أفضل كثيرا عن مباراتنا خارج أرضنا".

ويفاخر منتخب إنجلترا بالكثير من المواهب الهجومية، لكنه أخفق في فرض إيقاعه على منافس هزمه 4-صفر في بودابست الشهر الماضي، وصنع فرصا قليلة أمام منتخب المجر المكافح.



وتترك هذه النتيجة إنجلترا في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، وتتقدم بثلاث نقاط على بولندا صاحبة المركز الثاني التي فازت 1-صفر على ألبانيا في مباراة أخرى، شهدت بعض أعمال الشغب من المشجعين.

ولا تزال إنجلترا وصيفة بطولة أوروبا 2020 من أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة، حيث تواجه ألبانيا وسان مارينو الشهر المقبل.



وقال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا "كل الإشادة بالمجر. تسببت لنا في مشكلة خططية. لم نلعب بسلاسة، ولا أعتقد أننا لعبنا بالمستوى الذي كان ينبغي أن نقدمه".

وأضاف "سنعود وسنفكر حول التوازن في الفريق بشكل أكبر، لكن أعتقد على الجانب الفردي، يمكننا أن نظهر بشكل أفضل".

وتابع "ارتكبنا الكثير من الأخطاء البسيطة عند الاستحواذ على الكرة. أعتقد أننا لم نلعب بالشراسة المطلوبة وأهدرنا الكرات".

وتحتل المجر المركز الرابع برصيد 11 نقطة وتحتاج إلى معجزة لانتزاع المركز الثاني والظهور في الملحق، لكنها احتفلت بنقطة التعادل وكأنها أحرزت لقب كأس العالم.